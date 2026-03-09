ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は9日、12年の開業から設置されたエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内のプレイランド「セサミストリート(TM)・ファン・ワールド」の運営を、5月10日をもって終了することを発表した。同社は「この度、今後の『セサミストリート（TM）』との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、2012年3月16日（金）のオープン以来、小さなお子さまから大人まで本気で楽しめるエリア『ユニバー