現役引退の記者会見をする柔道男子の高藤直寿＝9日、東京都品川区2021年の東京五輪柔道男子60キロ級金メダルの高藤直寿（32）＝パーク24＝が9日、東京都内で記者会見し、現役引退を表明した。「たくさんの方々に支えてもらい、ここまでやり切ることができた。当時は苦しいことばかりだったが、全てが青春だった」とすがすがしい表情で話した。今後はパーク24の男子のコーチなどを務める。栃木県出身の高藤は多彩な技で10代後半