２０２１年東京五輪柔道男子６０キロ級金メダリストの高藤直寿（３２）（パーク２４）が９日、現役引退を表明した。東京都内で記者会見を開いた高藤は「選手として一区切り付けた。今までたくさんの方々に支えてもらい、ここまでやりきることができた」と語った。高藤は五輪初出場だった１６年リオデジャネイロ大会で銅メダルを獲得。２１年東京大会では全競技を通じて日本勢第１号の「金」に輝いた。２４年パリ大会出場を逃し