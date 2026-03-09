お笑いコンビ藤崎マーケットの田崎佑一（45）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演。白目（角膜）の組織が黒目に向かって伸びてくる「翼状片（よくじょうへん）」の手術を受けたことを明かした。手術は成功した。上沼が「ちょっと左目が充血してるんで、さきほど聞いたら手術をしたんだって？」と話すと、田崎は「ちょっと目の手術をしました。何年も前から白目の膜が、鼻のほうから黒目のほういにゆっ