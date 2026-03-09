タレント上沼恵美子（70）が9日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。CMの話題になり、共演のお笑いコンビ藤崎マーケットの田崎佑一が反町隆史（52）の釣り具メーカーのCMに「かっこええわ」と話すと、上沼も「反町さん、ええね〜。年を重ねて。無理してないもんね」と絶賛した。釣り好きで知られる反町の起用に「反町さんの場合はリアル」と感心した。