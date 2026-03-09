日本でなじみはないけど結構ベテラン航空自衛隊のT-4中等練習機の後継機は現在、どのように開発されるのか、どの機種が選ばれるか注目が集まっていますが、あまり日本人にとっては聞き馴染みのない練習機が一部関係者の間で“候補案”のひとつに上っている模様です。それがチェコのL-39「スカイフォックス」と呼ばれる機体です。どういった理由からなのでしょうか。【写真】えっ…これがT-4後継レースに出現の「ナゾの練習機」全