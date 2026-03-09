保護猫がこっそり部屋を探検し始めたら、ワンコはどうする…？ワンコの優しさあふれる対応が話題になり、投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」「微笑ましい」といった声が寄せられています。 【動画：保護猫が『バレてない』と思いながら部屋を歩いたら、犬が気付いて…空気を読みすぎている『まさかの対応』】 保護猫が部屋を歩いたら… TikTokアカウント「akitap」に投稿されたのは、ワンコが