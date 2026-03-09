六甲バターは2026年春夏に向け、家庭用チーズの新商品投入と価値訴求を強化する。主力のベビーチーズでは「健康」「食シーン」に焦点を当てた新シリーズを展開し、デザート6Pでは初のテレビCMを投入して再活性化を図る。原材料高騰による価格改定で市場全体の数量が伸び悩むなか、付加価値型商品の育成とブランド力強化で需要掘り起こしを進める。主力ベビーチーズは「おいしく健康」をテーマに、3月1日発売から「おいしく健康