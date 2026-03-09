ダノンジャパンは、新シリーズ「オイコスPROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」を立ち上げ、第1弾として「リッチバニラ風味」を3月2日から発売した。全国のコンビニエンスストアで先行展開し、3月30日から全国のスーパーマーケットで本格販売する。筋トレなど高強度の運動を行う層を主なターゲットに見据える。1本で高吸収タンパク質25gを摂取できるオイコス史上最多設計で、運動後のリカバリーに重要な9必須アミノ酸に