木村カエラが、ビルボードライブ3会場を回るツアーを6月より開催する。 （関連：木村カエラが表す、ありのままの“今”の姿『いちご』に詰まった積極的なクリエイティブと15年） 本ツアーは、デビュー記念日である6月23日に開催される横浜公演を皮切りに、7月4日に大阪、11日、12日に東京にて開催。進化を続ける木村カエラのパフォーマンスを、上質なクラブ空間で体感できる公演となる。