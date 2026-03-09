アイスクリームブランド『ハーゲンダッツ』がカフェチェーンの『サンマルクカフェ』でオリジナルメニューを発売する。2026年3月10日から4月23日の期間限定で販売されるのは、ハーゲンダッツの人気フレーバー「ストロベリー」を使用したパフェとスムージー。濃厚な味わいのアイスクリームをどのように活かしているのか。濃厚な味わいがさらに濃厚に！2026年3月10日から『サンマルクカフェ』で始まる「ICHIGO FES」。その中の2つのメ