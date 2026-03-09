徳島ヴォルティスは３月８日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第５節でツエーゲン金沢と敵地で対戦。４−０の勝利を収めた。先制弾はルーカス・バルセロス。これで開幕から５戦連発だ。なぜここまで快調にゴールを積み重ねられるのか。本人は次のように語る。「Jリーグにはわりとすぐに慣れることができたかなと思います。昨年からたくさんゴールも奪えていますが、僕ひとりの力ではありません。もちろん