お笑いタレントの脳みそ夫さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。第2子が誕生したことを報告し、写真を公開しました。【写真】脳みそ夫、第2子誕生を報告「2児のパパ！」脳みそ夫さんは「先日、第二子が産まれた〜す（たこ口）ハピネ〜ス！」と報告し、1枚の写真を投稿。第2子を抱きかかえ、優しくほほ笑んでいます。テレビでは見たことのない、父親の表情です。ファンからは「おめでと〜す」「2児のパパ！」「ちっちゃい。