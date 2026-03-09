アキレスは、シリーズ累計販売8400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、雨天時などの使用を想定した防水設計に加え、夜間の視認性に配慮し踵（かかと）部分にリフレクターを搭載した新モデル2タイプを、3月中旬から本格発売する。「瞬足 JC-249」また、“小さいサイズの防水モデルが欲しい”という声に対応し年少クラスの子どもの足サイズに相当する16.0cmから新たにラインアップ。新入園・入学からアフタースクールまで