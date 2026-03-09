内閣府が９日発表した２月の景気ウォッチャー調査によると、小売店主らに聞いた「街角景気」を３か月前と比べた現状判断指数（ＤＩ、季節調整値）は４８・９で、前月より１・３ポイント上昇した。４か月ぶりの上昇となった。