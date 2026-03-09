【カービィカフェ カービィバースデー限定商品】 4月1日～5月12日 提供予定 カービィカフェは、全店にて4月1日より「ハッピーバースデー☆カービィ」と、バースデー限定アートの「アートコレクション・オ・レ」の提供を実施する。提供期間は5月12日までを予定している。 カービィは4月27日が誕生