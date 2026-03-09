「やはり、大谷は世界最高の選手。見て学ぶべき点が本当に多かった」韓国球界の若きスーパースター、キム・ドヨン（22、KIAタイガース）が、世界の頂点に立つ大谷翔平（31、LAドジャース）と対峙した率直な思いを語った。【WBC】「日本と韓国だけ優遇？」“球場格差”に怒る台湾韓国の至宝は世界のトップを目の当たりにしたことで、自身が目指すべき方向性を見出したようだ。3月7日に行われたWBCの日韓戦。キム・ドヨンは同じグラ