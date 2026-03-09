ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグ WESTの第5節、ファジアーノ岡山は8日、ホームで京都と対戦しました。 前節、PK戦の末に勝利したもののいまだ「勝ち点3」がないファジアーノ。リーグ戦3連勝中の京都を相手に試合を優位に進めますが、なかなか得点に至りません。 ファジアーノは後半20分、ベンチスタートのルカオを投入。すると後半29分、右サ