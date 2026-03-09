柔道男子６０キロ級で２０２１年東京五輪金メダリストの高藤直寿が９日、所属先のパーク２４本社（東京都品川区）で会見し、現役引退を表明した。会見終了後には同じ所属の後輩・阿部一二三がサプライズで花束を持って登場。「僕も聞いていなかったです。引退って。長い間お疲れ様でした。出会ったのは中３ぐらいで高藤先輩には柔道もそうですけど、社会人としてもたくさんのことを教わったと思っています。この間の大会もたく