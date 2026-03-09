熊本県警本部の公式Ｘ（旧ツイッター）が９日更新され、ＷＢＣ１次リーグ連勝で決勝ラウンド進出を決めた侍ジャパンを祝福した。Ｘに「ＷＢＣ、侍ジャパン連勝おめでとうございます大谷、鈴木、吉田選手のホームランや各選手の活躍、お茶たてポーズ、素晴らしいですね今後も楽しみです」と投稿。一緒に掲載された電光掲示板には「お茶たてて心落ち着けゆとり運転」「交通安全のアーチを描く侍運転手」と侍ジャパンに