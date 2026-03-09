俳優の佐藤健が９日、都内で行われた緑茶ブランド「綾鷹ＨＩＴＯＩＫＩＳＴＵＤＩＯ」ＰＲイベントに出席した。同製品の新アンバサダーに就任した佐藤は「お茶は日本人には必要不可欠なもの。中でも、人々に長く愛されている綾鷹のアンバサダーになれて大変光栄で、非常にうれしい」と喜びを口にした。イベントでは、佐藤の出演する新ＣＭに登場するラジオブース「ＨＩＴＯＩＫＩＳＴＵＤＩＯ」が再現され、事前に募集し