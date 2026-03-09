２１年東京五輪の６０キロ級柔道男子金メダルの高藤直寿（３２）＝パーク２４＝が９日、都内で会見を行い、「私、高藤直寿は柔道選手として一区切りを付けたことを報告したいと思います」と引退を発表した。会見の最後には五輪２連覇王者の阿部一二三（パーク２４）がサプライズ登場し、花束を贈られた。高藤は７歳から競技を始め、１６年リオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得。２１年東京五輪では金メダルを獲得した。連覇