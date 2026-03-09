［東日本大震災１５年］東京電力福島第一原発事故で発生した除染土の最終処分場選定に向け、政府は放射能濃度の低い土の再利用を全国で進める。公共事業などで利用して最終処分量を減らす計画だが、再利用先を確保するためには、安全性の周知と理解醸成がハードルとなる。線量は安全基準内福島県内で出た除染土を一時的に保管する中間貯蔵施設（大熊町、双葉町）。その敷地内の建屋（広さ約８５００平方メートル）には、ブルー