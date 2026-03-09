ユーチューバー・ヒカル（34）が9日、公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースするブランド「ReZARD」に新メンバーが加わったことを明かした。「紅白出場にも出た元アイドルを雇いました」と書き出したヒカル。「YouTubeを見ている方は知っていると思いますが、ReZARDの社員として元アイドルのまなふぃを雇いました」と報告して、元日向坂46の「まなふぃ」こと高瀬愛奈が「ReZARD」の広報担当になったことを伝えた。