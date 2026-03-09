ＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会が９日、東京都内で行われ、セ・リーグ６球団の監督がトークセッションに参加し、エネルギーなどについて意見交換が行われた。温暖化についての質問では、広島・新井貴浩監督（４９）が夏の練習計画を明かす場面があった。直近２年は夏場以降にチームが失速。昨季は暑さ対策として、移動ゲームの練習量を減らすなど対策を施したが、２年連続のＢクラスに沈んだ