中東情勢の緊迫化による原油価格の急騰を受け、アメリカのトランプ大統領は「イランの核の脅威が取り除かれればすぐに下がる」との持論を展開しました。8日、ニューヨークの原油先物相場が急騰したことを受け、トランプ大統領は自身のSNSで「イランの核の脅威が取り除かれればすぐに下がる」との持論を述べました。その上で、原油価格の高騰は「アメリカと世界の安全や平和のためならごくわずかな代償だ」「異を唱えるのは愚か者だ