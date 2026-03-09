カバーは、同社が運営する『hololive OFFICIAL CARD GAME』において、ソニーが開発中の「トレーディングカードゲームセンシングシステム」（以下、TCGセンシングシステム）を用いた初の実証実験を実施したことを発表した。 （関連：【画像】自宅環境でも利用可能「TCGセンシングシステム」の仕組み） 本取り組みは、2月28日のYouTubeでのオンライン配信、および3月6日～8日に開催され