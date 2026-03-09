〜 2026年2月の「飲食業」倒産動向 〜小・零細規模の飲食業者が苦境に喘いでいる。2月の「飲食業」倒産は、83件（前年同月比33.8％増）で、3カ月連続で前年同月を上回った。2月としては、2年ぶりに前年を上回った。1997年以降の30年間では東日本大震災後の2012年（95件）に次ぐ、2番目の高水準となった。食材費などの上昇による「物価高」倒産は、16件（同128.5％増）。後継者難を除く「人手不足」倒産は5件（前年同月ゼロ）で