『SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』が発売され、誌面カットが公開された。昨年開催された「ミスSPA!2025」でグランプリを獲得したるかのフレッシュな魅力を収めた1冊となっている。【写真】るか「美ボディ歯科衛生士」SPA!デジタル写真集よりるかは歯科衛生士として働く一方、コスプレイヤーや撮影会モデルとしても活動。身長161センチ、スリーサイズはB90・W60・H88という抜群のスタイルで注