イランに対する攻撃の終了時期について、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相との「双方の合意」で決定するとの考えを示しました。トランプ大統領は9日、イスラエルメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」の電話インタビューに応じ、イラン攻撃の終了時期について、ネタニヤフ首相との「双方の合意」となるとした上で、最終決定は「適切な時期に私が決断する」と強調しました。アメリカの攻撃終了後もイスラエ