［東日本大震災１５年記者の記憶］＜３＞中部支社前田遼太郎１月末。名古屋市から新幹線と在来線を６時間以上乗り継ぎ、５年ぶりに岩手県陸前高田市を訪れた。「しばらく！」。出迎えてくれた吉田寛さん（４８）の変わらない笑顔を見たら、移動の疲れも吹き飛んだ。電器店「ヨシダムセン」を営む寛さんは、２０１１年の東日本大震災の津波で店舗兼自宅を流され、妻・真紀子さん（当時３３歳）と次男・将寛君（同５歳）、母