9日から、緊急避妊薬のジェネリック医薬品（後発品）「レソエル72」が薬局やドラッグストアで販売されます。「レソエル72」は、避妊に失敗した場合などに、女性が性行為から72時間以内に1錠服用すると、81％の確率で妊娠を防ぐとされる緊急避妊薬です。価格は税込6930円で、年齢制限はなく、親などの同意なしで購入できます。ただし、すべての薬局などで販売されるわけではありません。研修を受けた薬剤師がいることや、購入者のプ