「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮への帰還事業を巡り、北朝鮮政府の責任を認め、脱北者ら４人に計８８００万円を賠償するよう命じた判決が２月、確定した。原告女性が４０年間にわたり強いられた悲惨な生活の実態を明かし、「判決が北朝鮮に残された人を救うきっかけになってほしい」と訴えた。（中村俊平）「人生奪われた」「原告らは北朝鮮に人生の大半を奪われたと言っても過言ではない」。１月２６日、東京地裁の法廷に響