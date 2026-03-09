演技指導を名目に女性2人に対して性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われていた映画監督の榊英雄被告（55）に対し、東京地裁は6日、懲役8年の実刑判決を言い渡した。【もっと読む】“レイプ監督”榊英雄容疑者の鬼畜手段 絶対的立場を悪用→キャスティングちらつかせ女性を陵辱起訴内容は15年3月、20代の女性に性行為を強要した件と、16年に別の20代女性に同様の行為を迫ったことによるもの。検察側は「監督と駆け出しの俳