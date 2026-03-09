【仰天野球㊙史】#44【仰天野球㊙史】甲子園“ラッキーゾーン”誕生秘話「ファンが湧くのは本塁打」若林忠志は監督就任に条件を付けた上海でボロ儲け、芸者置き屋の旦那、闇屋の親分……。こんな人物がプロ野球3球団で監督を務め、しかも優勝した。小柄だが、江戸っ子できっぷがいい。付き合いは経済人から政治家、芸能界、それに街のボスとやたらと広かった。その名は小西得郎。プロ野球がセ・パ2リーグになっ