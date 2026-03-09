【大人気連載プレイバック】#60【すべては野村ヤクルトが…】未経験なのに…突然の二塁起用に「はい」としか言えず日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はあの宮本慎也氏について綴られた、ヤクルトの黄金期を支えた