東京の午後に一部で主要７カ国（Ｇ７）の石油備蓄の共同放出協議について報じられている。しかし、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は６日に「戦略石油備蓄の放出は議論されていない」と述べていた。トランプ米政権幹部がＧ７の石油備蓄の共同放出協議を否定するようであれば、原油の先高観が強まり、原油取引の決済通貨としてのドルが買われる可能性がある。 MINKABU PRESS