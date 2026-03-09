◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）元十両で西三段目３枚目の生田目（二子山）が白星発進した。東同４枚目・大飛翔（追手風）を突き出し「緊張はしたけど、対応が良かった。動けてるんじゃないか」と振り返った。生田目は昨年６月に左膝を手術し、名古屋場所から３場所連続で全休。先場所で三段目で復帰し、５勝２敗だった。今場所前は膝の状態を見ながら、部屋の幕下・延原と稽古を重ねてきたという。３