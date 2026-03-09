将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、午後3時に午後のおやつが提供された。藤井と永瀬はともに「『とちあいか』の苺ジュース」を注文。永瀬は追加で「ホットコーヒー」を頼んだ。最後の糖分補給は、互いにドリンクのみとなった。タイトル奪取に王手を