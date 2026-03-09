元外資系航空会社のキャビンアテンダント（CA）のお笑い芸人・CRAZYCOCO（39）が8日、フジテレビ「トーキョーツキイチMTG 国際女性デーSP」（後4・00）に出演。卵子凍結について語った。仕事・出産を「両方諦めたくない」と、昨年卵子凍結したCOCO。「1番大変なのはスケジュール」と当時は夜の生放送もあってスケジュール調整が難しく「このままだと卵子凍結できなそうと。体のことを考えて、一旦この仕事を降板するっていう