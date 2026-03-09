14歳の年の差を乗り越え、3度目の結婚で賑やかな大家族の幸せを掴んだ夫婦の絆が描かれた。【映像】14歳年下夫と子供たち（食卓の様子も）2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。妻は過去に2度の結婚を経験し