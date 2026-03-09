タレントの上沼恵美子（70）が、9日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。言葉選びに困惑する場面があった。同番組で、新大阪駅のホームで仕事相手に遭遇し、その妻を紹介された時のエピソードを披露した上沼。「奥さんがなんともお粗末な、あいさつができない」といい、「旦那さんは素敵やなと思ってたんやけど、奥さんを見て“こんなんを選んだんや”と思って」と振り返った。これを受けて、同局