プロ野球・ソフトバンクや大リーグでも活躍したＢＣ栃木・川崎宗則氏が９日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。８日のＷＢＣ日本−オーストラリア戦で吉田正尚選手が放った逆転弾について解説した。膝元に来たボール球を捉えた一発だったが、「スライダーを狙うのが大好きで、打ちたい。普通の良い子はここは振っちゃいけない。振らない。ボール球。それでも吉田選手は狙ってる球。構わない、構わない！！」とスイングを再現。捕手