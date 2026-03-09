俳優の永井大（47）が9日、公式サイトを更新。所属事務所ケイダッシュを退所したことを報告した。永井は「私事ではございますが、このたび約24年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申