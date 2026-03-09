中東情勢の緊迫化を受け、政府は、サウジアラビアとUAE＝アラブ首長国連邦から日本人退避のためのチャーター機を1便ずつ運航すると発表しました。【映像】政府チャーター機の運航予定を発表した木原長官木原官房長官「現時点では、今後リヤドとドバイから政府チャーター機をそれぞれ1便ずつ運航することを予定しています」外務省関係者によりますと、UAE・ドバイ発の便は日本時間のあす、サウジアラビア・リヤド発は日本時間の