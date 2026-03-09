俳優佐藤健（36）が9日、都内で行われた「綾鷹HITOIKI STUDIO」PRイベントにブランドアンバサダーとして登壇した。自身がお茶で一息つきたいのは「作品中」とし、「良くも悪くも集中しすぎてしまうと体がもたないので、シーンの合間にほっと一息つきたい時に」と話した。ラジオパーソナリティーを演じた新CMにちなみ、ステージ上にラジオブースを再現し、一般から募集した質問に回答する“お便り相談室”も行った。「新しい環境