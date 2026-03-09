3月9日、日本バスケットボール協会（JBA）は、同11日から開催される「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」へ向けて女子日本代表が無事に開催地のトルコ・イスタンブールに到着したことを公式Xで伝えた。 #AkatsukiJapan 女子日本代表日本を出発し、リトアニアで直前合宿を行い、昨日無事に大会の開催地であるイスタンブールに移動してきました！リトアニア