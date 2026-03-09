ＪＲ東日本は底堅く推移している。中東情勢の混乱とそれに伴うエネルギー価格高騰が警戒され、週明け９日の東京株式市場では日経平均株価が４０００円を超えて下落する場面があり、ＴＯＰＩＸや東証グロース市場２５０指数も急落。大型株から中小型株まで幅広い銘柄に売りが優勢となっている。市場のリスク回避ムードが急速に強まるなか、きょう上昇している銘柄をみると通信株や食品株などディフェンシブ銘柄