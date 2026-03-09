蔵王産業が後場一時プラスに転じている。午後３時ごろに、２６年３月期の期末配当予想を５０円から５５円へ増額修正したことが好材料視されている。今年４月に創立７０周年を迎えることを記念して５円の記念配当を実施する。なお、年間配当予想は１０５円（前期１００円）となる。 出所：MINKABU PRESS