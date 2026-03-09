（東京中央社）台湾発の複合型書店「誠品生活日本橋」（東京都中央区）で8日、宜蘭県産の農水産品の販売開始を発表する記者会見が開かれた。来月7日までの1カ月間、県産品の展示販売を行い、魅力を発信する。県は10日に都内で開幕するアジア最大級の食品・飲料展「フーデックスジャパン2026」にも出展する。台湾北東部に位置し、三方を山に囲まれ、東側は太平洋に面する宜蘭県。特産であるネギをはじめ、コメや茶葉、サクラエビ、